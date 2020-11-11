Имущество мусороперарабатывающего завода в Симферопольском районе арестовано за долги

Фото: Архив "КП"

Имущество мусороперерабатывающего завода, расположенного в Симферопольском районе, арестовано за долги перед крымским банком. Соответствующий приговор вынес Киевский районный суд Симферополя.

Согласно постановлению суда, с общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» необходимо взыскать больше 118 миллионов рублей, в том числе 99 миллионов рублей по основному долгу, 6,6 миллиона - по оплате процентов, 12 миллионов рублей – неустойка.

Кроме того, по решению суда будет взыскано имущество, которое фигурировало в договоре залога. Это сортировочный комплекс, конвейеры, сортировочная кабина, прессы и щиты, а также земельный участок, на котором располагается мусороперерабатывающего комплекс. Его планируют продать на торгах со стартовой стоимостью 19 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50