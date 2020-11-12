Из-за пожара жительница Ленинского района получила ожоги 50% тела. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В частном секторе села Чистополье Ленинского района из-за взрыва бытового газа произошел пожар. Хозяйка дома получила 50% ожогов тела. Инцидент произошел утром 11 ноября.

- Во время эксплуатации газового оборудования на летней кухне частного домовладения произошел хлопок с последующим возгоранием, - сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка бытового газа. 63-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Симферополя.

- В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка контролирующим службам, ответственным за подключение и проверку газового оборудования, - уточнили в пресс-службе.

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