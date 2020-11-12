С начала осени запасы водохранилищ Симферополя сократились на 7,5%

Водохранилища продолжают мелеть Фото: Виталий ПАРУБОВ

За два месяца запасы водохранилищ, питающих Симферополь, сократились на 7,5%. Об этом КП-Крым сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

- В сравнении с сентябрем-октябрем общий объем запасов воды вводохранилизах, питающих Симферополь, сократился на 7,5%, - говорится в ответе Госкомводхоза на информационный запрос.

В настоящее время Аянское водохранилище заполнено на 9,3% от объема, Симферопольское - на 14,3%, Партизанское - на 15,4%.

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