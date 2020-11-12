Крымчане смогут получить перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги

Фото: Архив "КП"

С 7 ноября в России вступили в силу поправки в несколько статей Жилищного кодекса, согласно которым жильцы могут получить перерасчет, если коммунальные услуги оказаны ненадлежащим образом.

Если в квартире или в доме плохо нагреты батареи, например, то жильцы должны связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией, с которой заключен договор на обслуживание.

Но перед этим нужно предоставить компании доказательство, что услуги оказываются некачественно. Для этого необходимо обратиться в жилищную инспекцию с просьбой прислать специалиста, который проверит, действительно ли батареи прогреты недостаточно. Все нарушения фиксируются, и жильцы получают на руки акт. Этот документ предоставляется управляющей компании, которая должна сделать перерасчет и снизить оплату.