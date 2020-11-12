Небольшие дожди в октябре не принесли значительных притоков в главные реки полуострова. Об этом КП-Крым сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

- При устойчивой сухой погоде в октябре небольшие осадки ноября расходуются на пополнение карста, увлажнение верхнего слоя почвы и лесной подстилки, - говорится в ответе Госкомводхоза на информационный запрос.

По этой причине расход на Салгире, Малом Салгире и Биюк-Карасу составил 20-52% от нормы, других рек — 3-19%.

В отсутствие осадков при высоких температурах воздуха реки Крыма продолжают истощаться, и приток воды в водохранилища не значительный.

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