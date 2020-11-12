Житель Симферополя повредил две машины из-за зависти и злости. Фото: Виталий КАРНАУХ

Житель Симферополя из зависти и злости повредил два автомобиля. За порчу чужого имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.

В первом случае «под горячую руку» 44-летнего хулигана попалась дорогостоящая машина. Будучи пьян, мужчина позавидовал владельцу шикарного автомобиля и из зависти повредил кузов и багажник.

Второй инцидент произошел из-за конфликта: обвиняемый разозлился на 28-летнего хозяина машины за то, что тот неправильно припарковался, и принялся кидать камни в транспорт.

Хулигана задержали. Как выяснили полицейские, житель Симферополя был ранее судим. За порчу чужого имущества против него возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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