Крымские студенты помогают врачам в борьбе с коронавирусом

После третьего курса студенты сдают внутренний экзамен и получают доступ к работе. Фото: Пресс-служба КФУ

В Крыму около 500 крымских студентов-медиков работают в системе здравоохранения полуострова, сообщил заместитель доктора Медицинской академии КФУ им. Вернадского.

Студенты добровольно пошли работать в лечебные учреждения Симферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчи, Феодосии, Джанкоя Евпатории и других городов и районов полуострова. Сейчас в скорой помощи работают 69 студентов вуза, а еще 8 - в обсерваторах.

- После третьего курса студенты сдают внутренний экзамен и получают доступ к работе средним медицинским персоналом, то есть медсестрой или медбратом. На данный момент 496 наших студентов официально трудоустроены, а это практически половина всех обучающихся старших курсов, ещё шесть человек являются волонтёрами. Большая часть наших студентов работают в «красной зоне», особенно в Симферополе, где сконцентрировано много ковидных учреждений, - отметил заместитель директора Медицинской академии Крымского федерального университета Денис Шадуро.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в регионе наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, поэтому помощь Крымского федерального университета является необходимой и своевременной.

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