Поклонская вернется в Крым, если ей не предложат остаться в Госдуме РФ. Фото: Наталья Поклонская / Facebook

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская пообещала вернуться в крымскую прокуратуру, если партия «Единая Россия» не сделает ее участником выборов в 2021 году.

Внесли ли ее кандидатуру в список или нет, Поклонская узнает только в декабре.

- Я жду их решения, - подчеркнула депутат, слов которой приводит kp.ru.

В случае если прокурорское место в Крыму будет занято, Поклонской должны дать равнозначное место работы.

- Все эти решения принимает президент России. И какое бы он решение ни принял, я любое его решение буду выполнять соответствующим образом, - уточнила прокурор.

Она также поделилась мыслями насчет своей работы в Крыму. Так, остро стоящие кадровые вопросы депутат решала бы радикально.

- У меня бы министры были не уволены, а сидели бы в тюрьмах, - подытожила Поклонская.

Напомним, ранее Наталья Поклонская была прокурором Крыма, но позже она стала депутатом Госдумы РФ.

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