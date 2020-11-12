В Крыму на зиму могут перекрыть несколько горных трасс. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Крыму с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года могут перекрыть несколько трасс из-за возможного ухудшения погодных условий, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу МЧС по РК.

Список автомобильных дорог, где может произойти ЧП, утвердили в Министерстве транспорта РК. С ним более подробно можно ознакомиться по ссылке.

Внесенные в список трассы регионального и межмуниципального значения являются горными, имеют крутые спуски и подъемы, что не соответствует требованиям СНиПА и ГОСТа. Если будет гололед или начнется снегопад, участки перекроют во избежание аварий.

Жителям и гостям полуострова рекомендуют учитывать этот и тщательнее планировать маршруты в этом случае.

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