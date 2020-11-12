Коронакризис обошелся Крыму в 6% валового продукта

Больше всего от локдауна пострадали транспорт, курорты и торговля

Падение экономики Крыма из-за коронакризиса по итогам года составит 6% валового регионального продукта. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- Мы планируем по итогам года снижение валового регионального продукта где-то на 6%, - отметила вице-премьер. - Это большая для нас цифра.

Больше всего в республике пострадали транспортная сфера, туризм и торговля. Они составляют одну треть в валовом региональном продукте. При этом базовые отрасли экономики работали стабильно.

Напомним, собственные доходы республики из-за локдауна упали с начала года на 628 миллионов рублей до 36,9 миллиардов рублей.

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