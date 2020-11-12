Житель Симферополя пытался «помириться» с любимой по «той же схеме». Фото: официальный сайт МВД по РК.

В Симферополе уже осужденный за угрозы жизни подруге мужчина решил еще раз попробовать примириться с ней. На свидание он захватил нож.

История началась в июне этого года: 40-летний житель крымской столицы пришел мириться со своей возлюбленной, которая ранее разорвала с ним отношения. Однако своего решения подруга не поменяла. Тогда разгневанный мужчина схватился за нож и, приставив его к горлу женщине, начал угрожать физической расправой.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов, а суд в сентябре признал его виновным и приговорил к исправительным работам.

Сейчас уже за повторную угрозу жизни мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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