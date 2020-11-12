В Ялте уже готовятся к празднованию Нового года. Фото: официальный сайт администрации Ялты.
В Ялте начали подготовку к празднованию Нового года. Так, местные власти уже разработали план мероприятий, которые будут проходить в период с 19 декабря по 7 января. Но итоговый вариант праздничной программы будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
- Однако, согласно утвержденного к настоящему времени плану, два пункта новогодних мероприятий – открытие главной новогодней елки на набережной и оформление города праздничной иллюминацией – будут исполнены при любой эпидситуации, - подчеркнула заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец.
Она также добавила, что подготовку начали уже сейчас в связи с тем, что Ялта попала в ТОП лучших мест для встречи Нового года.
- А это значит, что наша задача сделать все возможное, чтобы мы составили достойную другим городам конкуренцию, - отметила Романец.
Украшения и иллюминация курортного города, высоко оцененные местными жителями и гостями в прошлом году, сохранится и в этом, заверила замглавы администрации.
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