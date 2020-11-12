На площади Ленина в Симферополе высадили тюльпаны и нарциссы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Луковицы тюльпанов и нарциссов высадили на клумбах площади им. Ленина в Симферополе. Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

- Сотрудники «Горзеленхоза» после проведенных подготовительных мероприятий приступили к луковичной высадке растений на площади имени Ленина - тюльпанов и нарциссов. За отведенный на эти мероприятия промежуток времени на городские клумбы планируется добавить порядка 25 тысяч луковиц тюльпанов и столько же нарциссов, - цитирует Проценко пресс-служба администрации.

По словам главы администрации, осенняя посадка луковичных растений ценна тем, что цветы распускаются уже в мае.

Также Проценко рассказала, что работы по озеленению проводят на площади Веры Роик. Уже выполнен монтаж автоматической системы полива и началась укладка рулонного газона. Кроме того, на этой территории высадили большое количество зеленых насаждений – можжевельников, туй, барбариса тунберга.

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