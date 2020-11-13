Житель Москвы потратит выигрыш лотереи на переезд в Крым

Житель Москвы потратит почти 3 миллиона на переезд в Крым. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Москвы – простой работяга – выиграл в лотерею около трех миллионов рублей. Средства мужчина планирует потратить на переезд в Крым.

В различных розыгрышах моторист бетоносмесительных устройств участвовал немереное количество раз на протяжении 5 лет. Удача улыбнулась ему в лотерее «Зодиак» - в ней мужчина выиграл 2 миллиона 650 тысяч 195 рублей.

- Прислушавшись к интуиции, он отметил в билете дату своего рождения. А вот знак зодиака он выбрал другой: в билете победитель указал цифру «3», которая в лотерее соответствует знаку зодиака Близнецы, - сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Выигрыш житель Москвы планирует потратить на покупку дома на берегу Черного моря в Крыму. Свое новое жилье он будет украшать по своему вкусу.

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