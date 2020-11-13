Аксенов предложил гендиректору «Массандры» попробовать себя на должность главы Ялты

Янина Павленко поборется за пост главы Ялты. Фото: Пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты.

- Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты, - написал Аксенов на своей странице в соцсетях.

По оценке главы региона, Павленко хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт.

- Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту, - заключил Аксенов.

Напомним, после скоропостижной кончины главы администрации Ялты Ивана Имгрунта временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Артем Мальцев.

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