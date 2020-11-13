Сухо и прохладно: какая будет погода в Крыму на выходных

Жителей и гостей Крыма ожидают сухие и прохладные выходные. Фото: Архив "КП"

Жителей и гостей Крыма ожидают сухие и прохладные выходные за счет повышенного атмосферного давления. В некоторых районах полуострова ночью и ранним утром могут быть туманы. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Субботний день, 14 ноября, принесет в Симферополь переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем столбик термометра покажет 9-11 градусов.

Этот же день в Севастополе пройдет без осадков, будет облачно, но с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 4-6 градусов, днем – до 11-13 градусов.

В воскресный день, 15 ноября, жителям и гостям крымской столицы стоит быть готовым к переменной облачность. Ночью температура воздуха составит 0-2 градуса, а днем 7-9 градусов.

В Севастополе в этот день осадков не ожидается, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на региональный гидрометцентр. Столбик термометра ночью покажет 4-6 градусов, днем – 9-11 градусов.

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