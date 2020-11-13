Гендректор «Массандры» будет участвовать в конкурсе на должность главы Ялты

Павленко будет участвовать в конкурсе на должность главы Ялты. Фото: Янина Павленко/facebook

Руководитель АО «ПАО «Массандра» Янина Павленко приняла предложение главы Крыма Сергей Аксенова и будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

- Для меня сегодняшнее предложение главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова – большая честь! И я, разумеется, его принимаю – я готова подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Ялты, - написала Павленко. - Это с детства родной для меня город. Здесь много лет проработала и сегодня живет моя мама – почетный гражданин Ялты Елена Васильевна Павленко, отец, Петр Григорьевич Павленко долгие годы возглавлял гимназию им. Чехова, он похоронен здесь же, в Ялте - городе, который стал для него вторым и очень любимым домом. Они оба - заслуженные учителя Украины и Крыма.

Павленко напомнила, что большую часть своей жизни провела в Ялте, и знает, что необходимо сделать для того, чтобы Ялта действительно стала настоящим «Городом счастья»для тех, кто в нем живет и приезжает на отдых и лечение. Основой для этого служит степень кандидата наук государственного управления по специальности «местное самоуправление».

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов предложил руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. После скоропостижной кончины главы администрации Ялты Ивана Имгрунта временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Артем Мальцев.

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