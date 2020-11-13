Свалку в Каменке не успеют рекультивировать до конца года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на то, что в августе рекультивация полигона ТКО в Каменке вышла на финишную прямую, восстановить его до конца года все-таки не успеют.

- У нас есть риски, они обоснованны. Сегодня мы опять связывались с Владимиром Ясинским – директором компании-подрядчика. Отставание от календарного и кассового графика значительное. Они не успеют и с этой ситуацией не справятся, - сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко, слова которой приводит Крымская газета.

Того же мнения придерживается замглавы администрации Анатолий Русин. По его словам, количество времени, нужное для выполнения остаточных объемов работ по объекту, превосходит нагоночный график.

- Их выполнить невозможно, - подчеркнул Русин.

Напомним, крупнейшую свалку в Симферополе закрыли в 2016 году. По федеральной целевой программе на ее рекультивацию выделили около 1,4 миллиардов рублей.

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