В Крыму пожар повредил монашеские кельи в мужском монастыре

Монастырь расположен в горах. Фото: Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь/VK
На Крымском полуострове пострадали от огня строения на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря, который находится в окрестностях Феодосии.
- Сообщение о возгорании на территории монастыря в селении Краснокаменка поступило в пятницу в 18.20, - отметили в МЧС Республики Крым.
Общая площадь пожара составила пятьдесят пять квадратных метров: огнем повреждены монашеские кельи в двухэтажном жилом корпусе.
Причина чрезвычайного происшествия пока неизвестна, жертв и пострадавших, слава Богу, нет.
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