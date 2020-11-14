В Крыму пожар повредил монашеские кельи в мужском монастыре

Монастырь расположен в горах. Фото: Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь/VK

На Крымском полуострове пострадали от огня строения на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря, который находится в окрестностях Феодосии.

- Сообщение о возгорании на территории монастыря в селении Краснокаменка поступило в пятницу в 18.20, - отметили в МЧС Республики Крым.

Общая площадь пожара составила пятьдесят пять квадратных метров: огнем повреждены монашеские кельи в двухэтажном жилом корпусе.

Причина чрезвычайного происшествия пока неизвестна, жертв и пострадавших, слава Богу, нет.

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