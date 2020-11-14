В Крыму выплатили 1,4 млрд рублей субсидии пострадавшим от COVID-19 предприятиям

Бизнес понес убытки из-за коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что доведены выплаты крымскому бизнесу по региональной субсидии для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Общая сумма по всем выплатам свыше 1 миллиарда 387 миллионов рублей.

-Помощь получили 12,9 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, удовлетворено 24,3 тысячи заявок, - отметил руководитель региона.

Главная задача этой выплаты – частичная компенсацию затрат организациям и индивидуальным предпринимателям на сохранение занятости и оплаты труда работников. Речь идет о МРОТ, который на 1 января 2020 года, составлял 12130 рублей.

Субсидию получили заявители - представители бизнеса, не попавшие под действие постановления Правительства РФ, определяющего федеральные меры поддержки.

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