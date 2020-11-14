В Крыму рабочая неделя пройдет под знаком норд-ост

В Крыму похолодает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«Дежурный по погоде» - синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет крымчан с понедельника по пятницу.

- Неделя пройдет под знаком северо-восточного ветра, то есть норд-ост. Дело в том, что антициклон, который обоснуется в оренбургских степях, будет своим крылом определять погодные условия в Крыму, - рассказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ветер, сила которого 4-9 м/с., одарит полуостров холодным воздух – ночи и дни станут прохладнее. В светлое время суток столбик термометра не поднимется выше +10. Самое обидное, что существенных осадков в ближайшей перспективе не предвидится. Не торопится в Крым и зима со снегопадами.

- Все будет в рамках поздней осени, - отметил эксперт, утешив тем, что к следующим выходным на полуостров прибудет новая порция тепла – днем воздух прогреется до +16.

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