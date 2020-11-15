В Керчи на пожаре спасли 51-летнего мужчину

Загорелась квартира на третьем этаже. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Крымским спасателям пришлось ночью тушить пожар в многоэтажном доме в Керчи на улице Орджоникидзе, где они спасли человеческую жизнь.

- Произошло возгорание мебели в квартире на третьем этаже, - сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. – В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина, 1969 года рождения.

Спасатели вывели пострадавшего в безопасное место и передали на попечение сотрудникам «Скорой медицинской помощи».

Пожар на площади 10 квадратных метров был успешно ликвидирован.

Эксперты теперь выясняют, послужило причиной ЧП.

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