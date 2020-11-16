В Крыму планируют открыть консульства несколько государств

Мурадов также заявил, что на полуострове нужно открыть и украинское консульство Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют открыть свои консульства несколько государств, сообщил вице-премьер, постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, со стороны целого ряда стран есть определенный интерес, но раскрывать его пока что никто не будет.

- Дабы избежать вот этих преждевременных криков, воплей, давления, нот протеста и всего остального со стороны властей Киева, - сказал Мурадов в эфире телеканала Милллет.

Он также заявил, что на полуострове нужно открыть и украинское консульство, так как больше одного миллиона туристов приезжает в Крым за год.

- Приходите в чувство, уважаемые украинские соседи, открывайте свое консульское учреждение – будем сотрудничать как российский Крым и территория соседней Украины, которая, как мы все рассчитываем, надеемся, опять станет дружественной в отношении России, - отметил вице-премьер.

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