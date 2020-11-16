Первая скважина из четырех новых начала давать воду на Симферополь

Первую скважину уже подключили к сетям Симферополя

Первая скважина по добыче воды из подземных источников подключена к системе водоснабжения Симферополя. Об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- Первая скважина в промышленной эксплуатации начала работать вчера в 19 часов, -отметил он. - За сутки город Симферополь получит дополнительно 1 тысячу кубов. Следующую будем подключать в среду. И с таким интервалом подключим абсолютно все скважины.

Баженов напомнил, что каждое изменение гидравлического режима приводит к повышенной мутности воды в сетях. Поэтому подключение новых источников кратковременно ухудшит качество подаваемого ресурса.

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