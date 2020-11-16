В селах под Симферополем из колодцев ушла вода

Колодцы пересохли, водопровода нет. Фото: Архив КП

Жители села Украинка (до 1945 года Курцы) Симферопольского района остались без воды - колодцы пересохли, централизованного водопровода нет, как и нет подвоза воды. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов.

- Там водоснабжения нет, по проекту запланировано на следующий год,- отметил Алексанов. - ГУП «Вода Крыма» осуществляет подворовей подвоз воды, но часть жителей отказывались, пользовались колодцами. Теперь вода ушла. За выходные мы отработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз. С сегодняшнего дня начинается подвоз воды.

Дополнительно воду начнут подвозить в село Пионерское, где она не доходит до потребителей из-за низкого давления в сетях.

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