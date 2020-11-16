В Оленевке сменили ответственного за строительство нескольких объектов по ФЦП

Фото: Михаил Храмов / Facebook

Власти Крыма сменили подрядчика, который контролирует проведение работ на четырех строительных объектах в поселке Оленевка Черноморского района.

- В этом году мы приняли решение уволить ответственного за выполнение работ на строительных объектах в Оленевке в связи со значительными замечаниями относительно качества выполнения работ, сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.

По его словам, в указанном населенном пункте идет строительство четырех объектов. Три из них – устройство сетей газопровода, канализации и водопровода – курирует министерство строительства Крыма, а четвертый (устройство дорог) – Минтранс РК.

Михаил Храмов отметил, что нарушены сроки хода строительства и отсутствует стройконтроль на объектах. Кроме того, качество выполнения работ вызывает недовольство общественности.

Михаил Храмов и министр транспорта республики Евгений Исаков выехали на проблемные объекты и приняли решение передать их в транспортную дирекцию. Таким образом, назначен новый ответственный за качество выполнения работ в Оленевке, а подрядчику поручили переделать неисправности за свой счет и убрать строительный мусор.

Напомним, что в курортном поселке Оленевка идет реконструкция сетей водоснабжения, проходят работы по реконструкции и строительству разводящих сетей газопровода и биологические очистных сооружений. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Все работы планируют завершить в 2021 году.

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