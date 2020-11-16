В Крыму задержали четырех молодых людей за продажу наркотиков через интернет. Фото: официальный сайт МВД по РК.

За попытку продажи синтетических наркотиков через интернет четырем жителям Симферополя светит пожизненный срок в тюрьме.

Молодые люди, жители крымской столицы, создали интернет-магазин, через который продавали клиентам синтетические наркотики. Товар подозреваемые прятали в тайниках, разбросанных по всему городу.

Во время обыска квартиры наркоторговцев сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли больше 300 свертков с порошками общей массой больше 500 граммов и предметы для фасовки и упаковки.

- Во время дополнительных оперативно-розыскных мероприятий на улицах и в пригородах Симферополя обнаружены тайники со свертками с порошкообразным веществом, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Экспертиза изъятого порошка показала, что в его составе есть вещество, производное от N-метилэфедрона.

- Потенциальным потребителям не попало более пяти тысяч средне-разовых доз смертоносного зелья, - уточнили в пресс-службе ведомства правоохранительных органов.

Сайт магазина заблокировали, подозреваемые находятся под стражей. Им может грозить пожизненное заключение за попытку сбыта крупной партии наркотиков.

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