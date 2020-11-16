Из выгребных ям Симферополя до очистных сооружений довозят в 10 раз больше отходов

Раньше на очистные доезжала десятая часть жидких отходов. Фото: Архив КП

Из выгребных ям Симферополя до очистных сооружений стали довозить в 10 раз больше отходов. Если раньше пиковые нагрузки составляли 80 кубометров стоков в сутки, то сейчас доходит до 800.

- Стабилизировалась цифра на 350-550 кубов, и сейчас мы уже знаем, сколько примерно сколько завезут, поскольку цикл стал повторяться, - отметил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Был пик 80 кубов, а сейчас в десять раз больше.

Проверки бизнеса, оказывающего услуги по откачке и вывозу жидких отходов, начались в начале октября. В знак протеста частники массово перестали выходить на работу.

В ответ МинЖКХ Крыма договорилось с правительством Москвы о покупке 28 ассенизаторских машин для госпредприятия - на предприятии «Вода Крыма» уже в декабре появятся 25 спецмашин и 3 в ГУП «Водоканал ЮБК».

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