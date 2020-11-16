В Симферополе и Севастополе 17 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Сельвинского, 108;
ул. Лазо, 1а;
ул. Второй Гвардейской Армии, 82-100 (чет), 47-59 (нечет);
пер. Аэрофлотский, 11, 14;
пер. Заводской, 10-14, 50-52 (чет);
ул. Севастопольская 147-227 (нечет);
ул. Баррикадная, 1, 2; ул. Залесская, 2а, 1-15(нечет);
ул. Севастопольская, 118-152(чет);
ул. Шевченко, 10а, 2-36(чет), 1-23(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Хрусталева 76-А (ООО «Дунайремстрой», ООО «Южный берег», ООО «ЭнергоСтрой»),76-Б (ИП Майоров, ООО «Стройматериалы»), 76-Ж (ООО «Кирин», ООО Компания «Форлакс»);
ул. Индустриальная 28,32 (Сайчук В.Н., ТСН ТПК «Мельница», ООО «Провайн»),28/24,28/70 (ООО «Авонавилона»);
ул. Камышовое шоссе: 12-Б (ИП Мкртчян Г.В., АЗС №82, ЧП «Крымнефтесервис», АЗС ООО «Кедр»), 7,7-Б (ООО «Севкранмонтаж», ООО «Максимум», ООО ТД «Аврора», ИП Шаповалов Ю.В., ИП Кравченко И.А., ООО «Торгмортранс-II», ИП Иконникова Ю.А.), 1-Б (ИП Черников А.Ю.), ул. Камышовое шоссе 1-А (ИП Поникаров А.В.).
с 10.00 до 14.00
ул. Индустриальная 10, 11, 14, 15, 11-Б
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