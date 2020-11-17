Жителю Крыма светит срок за покушение на убийство и развращение подростка

Жителю Крыма светит срок за покушение на жизнь и развращение подростка. Фото: Архив "КП"

Жителю Симферопольского района может грозить до 15 лет лишения свободы за покушение на жизнь и развращение несовершеннолетней.

Один из инцидентов произошел в апреле этого года: у 21-летнего жителя села Урожайное возник конфликт с другим мужчиной, переросший в драку. В порыве гнева молодой человек схватился за нож и нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в грудь, голову, спину, живот, руки и ноги.

Изувеченного мужчину нашла мать и, оказав ему первую помощь, вызвала «скорую помощь». Потерпевшего госпитализировали.

- Кроме того, обвиняемый, зная, что жительница Симферопольского района не достигла 16-летнего возраста, неоднократно вступал с последней в половую связь, - добавили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

На данный момент дело направили в Симферопольский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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