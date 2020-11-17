Глава Общественной палаты Крыма умер сегодня ночью

Иоффе ушел из жизни в возрасте 67 лет. Фото: Григорий Иоффе/ ФБ

В Крыму ночью скончался председатель Общественной палаты республики Григорий Иоффе, сообщил КП-Крым заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

- К сожалению, он ушел из жизни сегодня ночью. Пока причина смерти неизвестна, - отметил Фикс.

По его словам, Иоффе болел и не так давно перенес операцию, однако точную причину смерти сейчас выясняют специалисты.

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