В Керчь ночью прибыл «Поезд Победы». Фото: официальный сайт уникальной выставки «Поезд Победы».

В Керчь прибыл «Поезд Победы» - уникальный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Торжественное открытие иммерсивной инсталляции, размещенной в составе, состоится 17 ноября в 10.00.

Первыми с экспозицией познакомятся школьники и студенты. Ребята смогут погрузиться в реалии военного времени, пройти долгую дорогу войны, начавшуюся весной 1941 года и закончившуюся в мае 1945 года. В инсталляции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции посетить музей смогут не все – лишь 300 человек. На входе гостям выдадут маски и перчатки, замеряют температуру. Тут же можно будет обработать руки.

Однако организаторы выставки заверяют, что в Керчь поезд еще обязательно вернется. Будет это ближе к 9 мая следующего года, когда эпидемиологическая обстановка нормализуется.

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