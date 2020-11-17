Крым попал в ТОП-5 регионов с высокой заболеваемостью COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крым вошел в список регионов-лидеров России по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В антирейтинг также попали Иркутская, Нижегородская, Новосибирская области и Ставропольский край.

- Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым и Ставропольском крае достаточно высокие, - подчеркнула во время виртуального симпозиума «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 155 новых случаев заражения COVID-19. Помимо этого, стало известно, что от коронавируса скончалось еще 6 пациентов.

За весь период с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразилось больше 12,5 тысячи человек. Количество выздоровевших за это же время составило 8 тысяч 80 человек.

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