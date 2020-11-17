Первые в России: экологические гробы из картона начали производить в Крыму

Теперь для производства гробов понадобится намного меньше материалов. Фото: Личный архив Михаила Ремеза

Классическое погребение загрязняет почву и грунтовые воды, поэтому на смену традиционным похоронам постепенно приходит «экокремация». С сегодняшнего дня на полуострове начали производить гробы из экологических материалов.

- Мы первые в стране начали производство гробов из картона, - рассказывает КП-Крым директор компании Михаил Ремез. - В России ежегодно вырубается 1,2 миллиона гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали.

Теперь для производства гробов понадобится намного меньше деревьев, а часть денег с каждого проданного гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.

Материал картонного гроба в разрезе. Фото: Личный архив Михаила Ремеза

При кремации в деревянном гробу горение длится около часа, тогда как картонный гроб может сгореть за три минуты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50