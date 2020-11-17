Крымским педагогам доплатят по 50% ставки за ЕГЭ в условиях коронавируса

Учителям доплатят за ЕГЭ 50% часовой ставки. Фото: Архив КП

Крымскими педагогическим работникам выплатят 50-процентную надбавку за работу в пунктах сдачи ЕГЭ в период с 25 июня по 8 августа. Деньги перераспределят с оплаты труда учителей на ОГЭ для 9 классов, отмененных в этом году.

- Педагогические работники, которые привлекались к проведению экзаменов, выполняли дополнительную нагрузку по выполнению рекомендаций к санэпидрежиму Роспотребнадзора и Рособрадзора, - пояснила министр образования Крыма Валентина Лаврик. - По факту каждый педработник получит 50% надбавки за свою работу.

Членам государственной экзаменационной комиссии и руководителям пунктов проведения экзаменов доплата составит 100 рублей за каждый час работы, техническим специалистам - 95 рублей, организаторам в аудитории - 75 рублей, организаторам вне аудитории и ассистентам - 65 рублей.

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