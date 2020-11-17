Пачка соли вместо мобильного телефона: крымчанин стал жертвой интернет-мошенника

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Курьезный случай произошел с жителем Бахчисарайского района. Мужчина заказал мобильный телефон в интернете, но вместо него получил пачку пищевой соли. Так, килограмм обошелся в 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Потерпевший пояснил, что в одном из интернет-магазинов он заказал мобильный телефон стоимостью 10990 рублей. Товар был доставлен ему «Почтой России» с наложенным платежом. Мужчина оплатил наложенный платеж в почтовом отделении и с покупкой отправился домой. Но вместо телефона в коробке обнаружил пачку поваренной соли, - уточнили в пресс-службе.

Оказалось, что крымчанин перечислил деньги на карту мошенника из Краснодара. 35-летний мужчина признался в содеянном и сказал, что у него трудное материальное положение. Предприимчивый краснодарец создал интернет-магазин по продаже мобильных телефонов, но на самом деле у него не было техники.

Мошенник заворачивал в посылку и присылал покупателям по «Почте России» пачки поваренной соли вместо телефонов. Деньги ему зачисляли на банковскую карту. Он снимал и тратил их на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 2 статьи 159 УК РФ), оно направлено в суд. Жителю Краснодара грозит до пяти лет лишения свободы.

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