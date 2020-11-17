Сотрудники МЧС так и не нашли в Керчи свалки ртутных градусников

Свалка ртутных градусников в Керчи оказалась мифической. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новость о том, что в районе карьера на Феодосийском шоссе около Керчи найдена свалка ртутных градусников, набирает популярность. Вот только сотрудники крымского главка МЧС никакой опасной кучи побитых термометров по указанному месту не нашли.

Напомним, что по словам некой местной жительницы, около 300 битых градусников она нашла в районе Феодосийского шоссе и сразу обратилась в МЧС. Однако результата это не принесло. Тогда женщина обратилась в СМИ.

В пресс-службе МЧС по Крыму информацию о том, что к ним обращалась женщина по поводу найденных битых термометров, опровергли.

- К нам сообщения не поступало. И авторы этой новости также к нам не обращались, - уточнили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, сотрудников МЧС направили на поиск мифической свалки, но ее также не оказалось.

- И контактов этой женщины, которая якобы оставила заявку, тоже нет, - подытожили в пресс-службе главка.

Проверку информации о свалке битых градусников также организовала крымская Прокуратура.

- В ходе проведения проверки прокуратурой будет дана оценка действиям контролирующих органов, в том числе в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях законодательства в связи с обнаруженными опасными отходами, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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