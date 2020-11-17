Украина арестовала 44 российских самолета за полеты в Крым

Фото: Архив "КП"

Украинский суд наложил арест на 44 российских самолета, которые осуществляли полеты в Крым. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства прокуратура Автономной Республики Крым.

- По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым, - говорится в сообщении ведомства.

Но в прокураторе не уточнили, самолеты каких авиакомпаний заочно арестовали.

Напомним, что в сентябре текущего года прокуратура Украины объявила, что арестовано 65 российских самолетов, летавших в Крым.

Украинская сторона запретила полеты над Крымом в марте 2014 года. Тогда власти обосновали такое решение тем, что они не могут контролировать безопасность полетов во время организации воздушного движения. Также в Киеве распорядились закрыть крымский аэропорт, хотя на тот момент полуостров уже был российским регионом. Однако до сих пор в украинской прокуратуре считают, что авиакомпании, выполняющие полеты в Крым, нарушают международные правила.

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