В Симферополе введен новый график подачи воды

Новый график подачи воды введен 17 ноября. Фото: Архив КП.

«Вода Крыма» опубликовала очередные корректировки в график подачи воды для жителей Симферополя и пригорода. Вода в кранах горожан, как и планировалось, будет подаваться по 4 часа в сутки. Но время подачи снова изменилось.

Как сообщается на сайте ГУПа, по вторникам, средам и четвергам воду жителям столицы и Симферопольского района будут подавать с 6.00 до 8.00 в первой половине дня, и с 19.00 до 21.00 во второй половине дня.

Ранее, напомним, воду в краны симферопольцев должны были давать вечером с 18.00 до 20.00.

При этом график воды по пятницам, субботам и воскресеньям остается неизменным – с 18.00 до 22.00 раз в сутки.

Новые графики подачи воды для Симферополя и пригорода приняли 17 ноября. Их обосновали критическими уровнями в водохранилищах.

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