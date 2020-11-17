В Крыму выросла цена на Интернет и аренду жилья

Индекс потребительских цен за месяц на полуострове составил 0,8% Фото: Архив "КП"

На полуострове отметили резкий скачок стоимости услуг по предоставлению доступа в Интернет и аренде жилья. Как сообщили в пресс-службе Крымстата, республика вошла в тройку регионов Южного федерального округа по росту цен на продукты.

Рост цен на услуги связи специалисты зафиксировали еще в октябре – на 2,2%. Тогда же за счет повышения абонентской платы повысились цены на интернет – на 6,4%.

- Из услуг ЖКХ выросла плата за содержание жилья для собственников квартир и квартир муниципального жилищного фонда (на 2,7-2,5%), а также увеличилась аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир (на 3,1-0,8%), – сказано в документе ведомства.

Индекс потребительских цен за месяц на полуострове составил 0,8%. В среднем по Южному федеральному округу составил 1%. А по росту цен на продуктовые наборы в октябре Крым вошел в тройку регионов.

По данным ведомства, больше всего подорожали сахар (22,2%), яйца (15,7%), подсолнечное масло (12,8%), огурцы (20,9%), лук (16,3%) и морковь (10,3%). Однако специалисты отметили снижение цен на сезонные продукты - яблоки, капусту, винограда и лимоны.

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