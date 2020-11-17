Санаторий «Киев» в Ялте не переделают в четырехэтажный «дворец». Фото: официальный сайт администрации Ялты.

От проекта реконструкции ялтинского санатория «Киев» под апарт-отель отказались.

- Схема границ территории разработки проекта планировки территории не соответствует требованиям Градостроительного Кодекса РФ, а реализация проекта противоречит общей градостроительной концепции Ялты, - объяснили причину отклонения проекта в пресс-службе администрации курортной столицы.

Реконструкция должна была стать масштабной: в том же районе планировалось возведение еще нескольких объектов, ориентированных на обслуживание туристов или на осуществление иных видов предпринимательской деятельности.

Однако здания в том месте не должны быть выше четырех этажей, если это не предусмотрено градостроительными регламентами, уточнили в пресс-службе мэрии.

Апарт-отель должен был быть, судя по данным официального сайта авторов проекта, площадью 19,5 тысячи квадратных метров с подземной парковкой и спа-комплексом.

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