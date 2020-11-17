Жители Крыма смогут баллотироваться в президенты России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Крыма могут разрешить принять участие в выборах президента России – в Госдуму РФ внесли законопроект о новых требованиях к кандидату.

В новых правилах сказано, что главой государства может стать гражданин России не моложе 35 лет, 25 из которых он должен был проживать в стране. Помимо этого, у кандидата не может быть иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране в настоящий момент.

При этом в этом же требовании есть оговорка: оно не распространяется на россиян, у которых раньше было гражданство государства, принятого полностью или частью в Российскую Федерацию, и которые постоянно проживали на этой территории. Другими словами, жителей Крыма и Севастополя данное требование не касается.

Если законопроект примут, то крымчане будут иметь равные права вместе с жителями других регионов России.

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