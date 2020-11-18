Новогодние программы в отелях Крыма попали под запрет

Новогодние программы попали под запрет Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

C 20 декабря по 15 января в Крыму вводится запрет на увеселительные программы и работу ресторанов в ночные часы. С 22 часов и до 8 утра вводится мораторий на праздничные новогодние программы.

- Зона риска — это новогодние корпоративы, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - С учетом того, что приедут отдыхать на новогодние праздники, все фуршеты в закрытых помещениях придется отменить, работу общепита в ночное время запретить. Придется 25 дней обойтись без ночных корпоративов.

Напомним, на новогодние каникулы в Крыму планировали принять около 1 миллиона туристов.

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