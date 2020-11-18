Замуж никогда не поздно: Минюст РК назвал возраст самой зрелой невесты. Фото: Архив "КП"

В Крыму за десять месяцев 2020 года родилось 15824 ребенка, а свадьбу сыграло 9723 пары. И пусть до подведения итогов еще два месяца, но уже сейчас можно сказать, что рождаемость в регионе остается на том же уровне, а вот количество браков достичь показателей прошлого года вряд ли сможет.

Девочек, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минюста РК, стало рождаться больше мальчиков. Так, отделы ЗАГС выдали 7727 свидетельств о рождении мальчиков и 8097 – о рождении девочек.

Больше всего новорожденных было в сентябре – на свет появилось 1776 детей. Меньше всего – в апреле: тогда родилось 1470 малышей. Помимо этого, за десять месяцев зарегистрировали рождение двух троен и 154 двоен.

За этот же период больше всего свадеб сыграли в августе – 1764; меньше всего торжеств было в мае – лишь 162 брака. Возраст новобрачных не изменился – свадьбу в основном играют 29-32-летние женщины и 33-36-летние мужчины.

Но за этот год было немало и возрастных пар. Самыми пожилыми женихами становились мужчины в возрасте 72, 79 и 84 лет; невестами были женщины и 54, и 63 лет. А самой зрелой невестой была 73-летняя женщина.

Самым молодым новобрачным было по 18 лет, но пар, заключающих брак в таком возрасте, было мало – всего 16 за эти десять месяцев.

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