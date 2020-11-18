Главный санврач Крыма назвала причину резкого роста заболеваемости COVID-19 в Крыму

Виновниками роста заболеваемости стали граждане без масок. Фото: Архив КП

Причиной резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией стало несоблюдение масочного режима в летние месяцы. Об этом сообщила главный санврач региона Наталья Пеньковская.

- Несмотря на то, что в июле и августе не отменялся масочный режим, если по факту он соблюдался на 5% в общем и целом, то это соответствовало действительности, - отметила Пеньковская. - И основная причина роста заболеваемости в период с августа связана с нарушением масочного режима: заражение инфекцией происходит в местах массового скопления людей.

Подъем заболеваемости Роспотребнадзор прогнозирует к 20 декабря в в преддверии новогодних праздников. Для предупреждения распространения инфекции в период с 20 декабря по 15 января в Крыму запрещены все увеселительные программы, работа кафе и ресторанов с 22 часов до 8 утра.

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