В Крыму на дому учатся больше 2 тысяч школьников

В Крыму на дому учатся свыше 2 тысяч школьников. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму на домашнее обучение из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции и другими вирусами отправили больше 2 тысяч школьников.

Так, на карантин закрыли один детский сад и 16 групп. Всего по домам распустили 526 воспитанников.

- Учащиеся двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение, а также учащиеся 31 класса в 20 общеобразовательных организациях – всего 2038 обучающихся, - сообщила во время оперативного штаба по вопросам распространения коронавируса министр образования и науки РК Валентина Лаврик.

Помимо этого, на дистанционное обучение отправили группу Керченского морского технического колледжа. В очном режиме продолжают работать два высших учебных заведения региона: Краснодарский университет внутренних дел и Керченский государственный морской технологический университет.

В смешанном режиме же работают остальные вузы региона. Так, лекции преподаватели начитывают дистанционно, а практические занятия проходят очно с разделением учащихся на подгруппы.

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