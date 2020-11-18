В центре Ялты начнет работать передвижной прививочный пункт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На центральной площади курортной столицы Крыма 19 ноября будет работать передвижной прививочный пункт. Вакцинация населения будет проводиться с 10.00 до 15.00.

- Получить вакцину можно без предварительной записи, предъявив паспорт или полис ОМС. Прививки делают после осмотра врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний, - уточнила заведующая сектором по взаимодействию с учреждениями здравоохранения администрации города Наталья Березовская, слова которой приводят в пресс-службе мэрии Ялты.

Прививать будут бесплатно препаратом российского производства, побочных реакций на который не отмечалось раньше.

- Прививочную кампанию проводит передвижная специализированная прививочная бригада Федерального научно-клинического центра ФМБА России, - пояснила Березовская.

В Ялте передвижной прививочный пункт будет работать впервые, но, по словам заведующей, опыт работы мобильных лабораторий, проводивших тесты на ВИЧ, обследования на туберкулез, а также передвижного мамографа подсказывает, что беспокоится не о чем.

Вакцинация будет проводиться с соблюдением всех профилактических мер.

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