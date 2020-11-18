В Крыму простились с главой Общественной палаты Григорием Иоффе

У крымского парламента простились с председателем Общественной палаты РК. Фото: Сергей Аксенов / ВКонакте

У Государственного Совета Республики Крыма прошла церемония прощания с председателем Общественной палаты Григорием Иоффе. Он умер в ночь с 16 на 17 ноября.

Проститься с политиком пришли представители региональной власти и общественность.

- Григорий Адольфович был настоящим крымчанином с твердым характером, знающим, как доказать, отстоять свою точку зрения. То, что он сделал для развития крымской журналистики, для развития общественных институтов на территории Республики Крым, неоценимо, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов во время траурной церемонии.

Проститься с известным политиком пришли представители крымской власти и общественность. Фото: Сергей Аксенов / ВКонакте

Прощание проходило с соблюдением всех профилактических мер. Место выбрали не случайно - судьба Иоффе была связана со зданием Госсовета РК.

- Во время событий «Крымской весны» он стоял вместе с нами, и мы ему благодарны, он не дрогнул и показал себя настоящим мужиком. Его советы и знание истории многих вопросов были нам очень полезны, - подчеркнул председатель крымского парламента Владимир Константинов.

У Госсовета РК установили стенд памяти. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Напомним, по словам первого зампредседателя Госсовета РК Ефима Фикса, Иоффе не так давно перенес операцию, но состояние его здоровья резко ухудшилось, и в ночь на 17 ноября Григория Адольфовича не стало.

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