Новые запреты: Как будут работать кинотеатры и музеи Крыма

Заполненных залов уже не будет. Фото: Архив "КП".

Работающим в Крыму кинотеатрам, циркам и театрам можно будет продавать билеты только на 30% мест в залах. Нововведения начнутся 20 декабря и продлятся до 15 января следующего года.

Согласно поправкам в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности, с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий можно при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест.

Кроме этого, в музеях экскурсионные группы сократятся до 10 человек. Все посетители будут обязаны носить средства защиты.

Напомним, что сегодня власти Крыма ввели ограничения на работу общепита в ночное время и запретили проводить торжества с 20 декабря по 15 января.

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