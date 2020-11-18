Грызуны и хлебные жужелицы угрожают крымскому урожаю. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мышей и хлебных жужелиц на полях Крыма может стать больше из-за теплой зимы. Однако сельхозпроизводители знают об угрозе и уже борются с ней, сообщает ForPost.

«Враги урожая», по словам замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмилы Радченко, из-за мягких зим в последние несколько лет могут питаться круглогодично.

- Условия в этом году для той же жужелицы благоприятные. Поэтому надо контролировать ее наличие в течение всего зимнего периода, - уточнила эксперт.

Жужелица, по ее словам, растение полностью уничтожает. После вредителя на полях появляются круглые «выжженные» очаги, которые имеют способность разрастаться.

- Если не провести вовремя обработку, то поля могут полностью погибнуть, - уточнила Радченко.

Опасность также представляют мышевидные грызуны: если морозов не будет, они начнут плодиться в больших количествах и поедать урожай.

Но сельхозпроизводители уже знают об угрозе и наверняка уже провели все профилактические работы.

- У нас грамотные фермеры, - подытожила Радченко.

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